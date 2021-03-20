兩名在2018年底遭中國拘留至今的加拿大公民斯帕沃（Michael Spavor）與康明凱（Michael Kovrig），其中斯帕沃涉危害中國國家安全犯罪的案，前日閉門審訊，加拿大駐華使館高級官員被禁止旁聽。對此，加拿大總理杜魯多譴責中方任意扣押兩名加拿大公民是不能接受，又批評審訊缺乏透明度，並形容中方這種「人質外交」做法是威脅了它跟整個西方的關係。

明閉門審康明凱

斯帕沃的審訊上周五（19日）在遼寧省丹東市中級人民法院進行，整個過程不足三小時便完成，包括加拿大、美國等多國駐華外交官被拒入內旁聽，至於前外交官康明凱案預計明日舉行。二人被指控間諜罪，當局指出由於案件涉及國家機密，因此不會公開庭審。

杜魯多昨在記者會直斥中國閉門審訊的做法，他說：「讓我清楚明確地說，他們任意拘留的做法不可接受，法院審訊的過程也相當不透明。」他表示，將繼續敦促中國立即釋放他們。康明凱妻納吉布爾拉（Vina Nadjibulla）則希望加拿大和美國能出手施壓，迫使中方放人。她又認為這件案只能「靠政治干預和外交」，她還透露康明凱自1月起無法接受領事到訪，只能在獄中看書、做瑜伽和走路來支持住。

2018年12月，加拿大應美國要求拘捕中國華為副董事長孟晚舟後，中國隨即拘捕這兩名加國公民，外界視之為「人質外交」的手段。

中央社/英國《衞報》