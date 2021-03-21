內地人口急速老化，出生率走下坡，許多城市為保持競爭力，紛紛推出不同優惠政策，吸引年輕人才落戶。廣州近日公佈，有40人因使用假的清華、復旦的學位證，假扮從名牌大學畢業，被取消引進人才入戶資格，且5年內不得再次申請。

廣州市增城區政府官網15日公佈了40份廣州市申報引進人才入戶人員提供虛假材料的處理通知書。作假者在2019年11月至2020年4月期間，向廣州增城人社局申請入戶，其中包括有人提交北京清華大學、上海復旦大學、對外經濟貿易大學管理學碩士學位證書，以及高級工程師證書、計算機（電腦）工程師證書、自動化工程師證書等各類虛假資格證書。

有內地媒體發現，涉及的40人的工作單位均集中在增城區5間電氣工程、空調設備、製冷設備、軟體信息公司。根據天眼查信息，其中3家公司註冊時間為2019年11月7日，與申報引進人才落戶時間相近。

長期關注入戶問題的公共政策研究員余梁說：「現在通過網絡（互聯網）就可以查證相關證書的真偽，像這種偽造證書的違法違規行為，可以說是很低級的造假水平，是很難矇混過關的。」他認為，目前廣州市引進人才入戶人員名單主要是在人才引進系統裏公示，如面向全社會長期公示，有助公眾監督。

2018年12月29日，廣州市政府印發《廣州市引進人才入戶管理辦法》，明確引進人才入戶的要求，當中包括年齡、學歷、職稱、技能、崗位等方面的條件，而且要；在當地就業或創業的人才能入戶，包括用人單位接收普通高校應屆畢業生和引進在職人才入戶廣州。

《羊城晚報》／廣州增城區政府網站

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