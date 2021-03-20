被稱為20世紀人類最偉大考古發現之一的「三星堆」遺址，內地官方昨日在成都發佈最新考古挖掘成果，六座「祭祀坑」總共出土500餘件重要文物，包括殘缺的神秘黃金面具、精美的青銅神樹、眼部有彩繪銅頭像……其中最受關注的是黃金面具殘片，幾千年後依然閃亮。另外，圓口方體青銅尊、青銅人形立柱、附加龍形附件的青銅器都是內地首次考古發掘出土，絲綢和紡織品殘留物也是在三星堆首次發現。

挖出500件文物

新發現的六座「祭祀坑」平面均為長方形，規模在3.5至19平方米之間。3、4、5、6號坑已發掘至器物層，7、8號坑正在發掘坑內填土。其中5號坑出土了大量的黃金製品，以黃金面具最獨特。其面積只有3平方公尺左右，是所有坑中最小，卻是出土金器最多的一個坑。據三星堆遺址祭祀區考古發掘領隊雷雨說，「根據目前所發現的半張面具推測，這件黃金面具完整的重量應該超過500克。」如果能發現完整的黃金面具，那不僅是所發現的、同時期最大的黃金面具，而且是所發現的、同時期最重的金器。

雷雨表示，根據目前的發現與研究，三星堆文化的年代距今4,000年延續至距今3,200年，即夏商時期。三星堆遺址位於四川省廣漢市西北的鴨子河南岸，1986年夏季磚廠工人挖坑時，在距地下兩公尺深意外露出十多件石器玉石，揭開塵封的三星堆古文明。

新華社/京報網