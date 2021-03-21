被指公開國家主席習近平的女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，導致24人被集體判刑的「惡俗維基」案，二審期限將屆，被告的代表律師要求查閱案中卷宗卻被拒絕，懷疑二審法院圖以書面形式，秘密宣判案件。

惡俗維基涉及24名年輕人，他們多數遭到重判。據主犯牛騰宇的代理律師包龍軍向自由亞洲電台表示，負責二審的廣東省茂名市中級法院，近期的種種行為，令他懷疑二審將不會開庭，以書面形式秘密宣判。

包龍軍指，茂名中院一方面多次催促律師提交辯護書，但全案逾70多個卷宗，至今只提供約40卷，尚有30多個卷宗及光碟、外置硬碟等資料未予提供。律師要求查閱全部卷宗，二審法院卻聲稱是一審法院仍未提供，但一審法院的記錄顯示，已向二審法院移交偵察卷70卷，法院卷4卷，另有光諜69張，外置硬碟4個，這反映二審中院的說法不實。

另外，律師亦曾多次要求面見二審法官張書銘，但對方一直拒見。張書銘有參與一審判決，並建議對牛騰宇等人判重刑。

包龍軍又指，如果二審法院不能提供全部卷宗，但繼續要求律師出具辯護意見，可能是悄悄進行不公開審理，涉嫌違法。

張書銘的助理法官陳燁承認，張書銘曾親自催交辯護意見，但拒絕透露何時開審及是否公開審訊。對於卷宗不全問題，陳燁同樣將責任推向一審法院。

牛騰宇的母親表示案件黑幕重重，包括酷刑逼供、陰陽文件等曝光後，公安已經坐立難安，四處出擊向案中當事人、家長和律師施壓，至今已有5名被告家屬退出家長的通信群組。

自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！