在台灣，日本過江龍「壽司郎」推出優惠活動，只要姓名中有「鮭魚」（港稱三文魚）兩字的顧客，就能享用「全桌免費」的優惠。結果兩日之內有逾300名民眾為免費壽司而改名，令壽司郎賺盡廣告費。在外界批評這些改名者都是貪小便宜，但一名有份改名的大學生，卻將省下的餐費加上自己添的約1萬元新台幣（下同，約2,730港元），捐給慈善機構。

這名叫周士恩的大學生，也被壽司郎的活動吸引，跟風改名做「周士恩覺得鮭魚湯豪豪喝」。他在活動時與友人一同吃了三餐壽司，合共省下約7,000元（約1,911港元），之後他自己加碼，湊夠1萬元，將款項捐給關注老人生活的老五老基金會、台中市立仁愛之家等其他慈善機構。

周士恩將捐款的照片放到社交媒體上，留言要實踐「取之於鮭魚，用之於社會」的概念。老五老基金會亦留言：「謝謝周士恩覺得鮭魚湯豪豪喝的善心，發揮鮭魚事件影響力，讓更多人看（到）社會上還有許多需要被幫助的人，讓我們繼續熱血為社會努力。」

對於他的善舉，不少網民都留言支持：「一樣鮭魚之亂，你留下了正面影響力，有些人只留下滿桌醋飯！」「有趣又有意義的活動，相信您不管換成甚麼名字，您都是好青年。」「給這隻鮭魚一個讚！」「你是條很棒的鮭魚！」「你是我們鮭魚之光！」

台灣《蘋果新聞網》

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