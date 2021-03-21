台灣前總統馬英九去年因眼瞼日益下垂，決定做手術治療，同時去除眼袋，但效果評價兩極。台灣《蘋果新聞網》最近接獲報料，指馬英九接受手術後不僅影響外觀，還出現眼皮無法緊閉及乾眼症等問題，有讀者透露，馬英九在未有隨扈陪同下入院求醫。前總統辦公室於周日（21日）回應，否認馬英九獨自一人就診，呼籲外界不要渲染眼瞼下垂議題。馬英九今日出席公開活動時亦被追問眼瞼之事，他僅表示「辦公室有回應了，我沒有補充」，隨即快步離去。

台灣《蘋果新聞網》引述讀者，指日前在一間軍系醫院看到現年70歲的馬英九，「或許是基於個人隱私，隨扈退到遠處，當時他身旁無人陪伴，靜靜待在該院將級軍官才能入住的特別樓層，未見隨扈陪同，不知他的健康出了甚麼狀況」。讀者詢問護理人員「為何沒有人找馬英九合照」，沒想到對方竟笑說，自從馬英九眼瞼手術後，「大家都覺得他沒以前帥了，就沒那麼想合照了」。

消息人士透露，原來馬英九去年接受眼袋手術後，「眼睛出了點問題」，現時須定期覆診。根據馬英九友人說法，他於去年進行眼瞼下垂拉提手術後，發現眼皮過度緊繃，閉眼後眼皮卻無法完全閉合，導致術後一個月就出現眼睛乾澀的問題，讓他極不適，因此自去年底開始，大約每兩周就會覆診做一次眼睛保養。

據了解，醫療團隊採用「熱脈動療法」以改善馬英九的乾眼症，原理是透過在眼瞼加熱，來增加油脂層的油脂分泌，藉此拉長眼睛淚液蒸發的時間。振興醫院美容特別門診主任杜隆成表示，眼瞼下垂的嚴重程度，可分為輕度（1至2毫米）、中度（3至4毫米）或重度（超過4毫米），若嚴重到遮蔽瞳孔、影響視線，便建議開刀矯正，但手術難度也高。

杜隆成解釋，曾發現有些做傳統眼瞼下垂手術「額肌懸吊法」的患者，由於眼皮割除較多，導致眼皮無發閉合，進而發生乾眼不適；目前已有從眼瞼內側動刀的創新手術，即使拉得很緊，也可把術後閉眼不全風險降到最低，但眼瞼下垂僅輕、中度者，則仍可選擇傳統手術。他又說，眼皮手術後，多會有眼部腫脹問題，也易伴隨乾澀困擾，一開始可點人工淚液保濕，術後一周再搭配冰敷，但一周後若未消腫，則可溫、冰敷交替，再搭配特殊波長的紅藍光治療，都可加速改善。

台灣《蘋果新聞網》

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