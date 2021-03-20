「禽獸不如！」近日在網上瘋傳一段家暴男暴打妻女的短片，不少網民看後都有「爆粗」的衝動。內媒報道，案發於安徽合肥包河區一座住宅大廈內，一名男子疑因家庭糾紛與妻子發生口角，竟在電梯內暴打，並用腳猛踢，出手之狠毒讓人看得膽戰心驚。其年幼女兒雖獲母親用身軀作「肉盾」保護，但嘴角仍被打傷。涉事的「家暴男」事後被警察拘捕，網民認為必須重判這個「男人中的人渣」。

案發於本月18晚，從涉事電梯內閉路電視畫面可見，一名女子在電梯門口疑與身旁的男子口角後，遭對方怒目而視。女子似乎不想和他再有任何接觸，逕自走進電梯內，並想把早已放在電梯內的年幼孩子抱起。怎料男子阻擋不成，竟用力把女子推倒在地上，之後打了對方幾拳，並揪住她的頭髮，用腳連踹了至少5次。

女子毫無還手之力，倒地後又被男子拳打腳踢，但依舊以身軀作「肉盾」將年幼女兒護在懷中，最後趁男子沒注意時，按掣打開電梯門逃去，鄰居發現後報警。

警方到場調查獲悉涉事男女是一對夫妻，丈夫姓孔，妻則姓張，兩人當晚因家庭糾紛發生口角，孔男在電梯內毆打張女，過程中打傷了女兒嘴部。

孔男目前已被警方依法拘留。不過，有媒體指，憑片段中孔男動作的「狠勁」來看，顯然已非首次家暴。網民反應強烈，認為無論出於甚麼理由，都絕不可能容忍男人向妻子「家暴」，紛紛呼籲當局必須予以重罰。

新星新聞／網易／新浪微博

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