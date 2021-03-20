深圳南山區發生醫療糾紛，31歲的小麗（化名）早前到一間私人整容機構隆鼻，進行局部麻醉期間心臟驟停，送院後證實大腦因缺氧時間過長嚴重受損，入住深切治療病房10個月仍無法完全康復，智力更退化到等同1歲幼兒，完全無法自理。

小麗的父親付先生近日接受訪問時提到，小麗是獨生女，長相清秀，但仍對自己的外貌不滿，在未告知家人的情況下，去年5月到醫美診所整容。豈料，醫生替小麗注射麻醉劑時，她突然出現心跳驟停，醫生趕忙暫停手術將她送院搶救。

小麗父母得知女兒出事後，趕忙前往醫院，在醫護人員搶救下，小麗並無生命危險。然而，由於大腦曾一度缺氧，嚴重損傷智力，經10個月治療後，小麗僅恢復到1歲嬰兒般的程度，連父母也認不出來。小麗父母為此十分悲痛，「事發後我們有了解，這間整形機構的麻醉師和醫生都沒有相關證照，也沒有備案；好好一個孩子就讓他們給毀了，我現在只想讓整形機構給我一個說法，好好的一個人就因為一個小手術變成這樣，他們毀了孩子的一生。」

醫美機構負責人拒絕受訪，僅表示院內麻醉師和醫生皆有合格執照。當地衞監所稽查科人員事後調查時發現，整形醫生剛對小麗注射局部麻醉，小麗便心臟驟停，醫美機構雖有及時搶救，但搶救紀錄並不完整。

經過相關機構驗證，小麗現時為6級傷殘。

深圳電視台

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