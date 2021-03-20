儘管這次安克雷奇會談未能達成任何具體成果，中美雙方在枱面上更劍拔弩張，但率領美方代表團的國務卿布林肯在會談甫結束後即獲總統拜登稱讚。布林肯的前任蓬佩奧則直言中國知道拜登對華軟弱，面對中方批評又採取退縮態度，導致對方整場會談都咄咄逼人。

拜登︰為布林肯驕傲

《華盛頓郵報》報道以「拜登政府表現出與中俄高調鬥爭的興趣」為題，指在經歷安克雷克首日會談兩國代表在傳媒鏡頭前互數對方不是後，拜登在白宮南草坪上被問及對首天會談的反應時說：「我為國務卿感到非常驕傲。」亞洲協會政策研究所副所長、曾在奧巴馬政府擔任高級外交官的羅素（Danny Russel）說：「這種充滿敵意的公開表現，無疑無助於任何建立更正面動態的努力。在安克雷奇舉行會議的目的是溝通，結果他們陷入了外交爭吵。這是中國人擅長的一種藝術形式。」

前國務卿蓬佩奧接受霍士新聞台訪問時說，美國必須展現領導能力，否則美國「只會陷入麻煩」，「軟弱導致戰爭及敵對」，又指中共就是知道拜登政府對華軟弱才會有如此表現。在特朗普政府任內擔任中國政策顧問的余茂春接受自由亞洲電台訪問批評，中方官員在開場白講了十幾分鐘是不守規矩、很不禮貌，又點名指曾任中國駐美大使的政治局委員楊潔篪，這次在會談顯得強硬是因為收到指示，「傳聲筒而已」。「中國把中美關係所有的癥結，全部歸咎於美國，沒有反省的誠意，這是（中共）外交上的大失敗。」

《華盛頓郵報》/霍士新聞/自由亞洲電台