全球第四大電腦公司、台灣的宏碁電腦近日遭黑客攻擊，REvil病毒團體要求宏碁支付5,000萬美元（約3.9億港元）贖金。由於宏碁並未付款，黑客公佈了部份聲稱從宏碁竊取而來的財務資料。對此，宏碁低調回應，指近期有異常事件，已透過多國執法及資訊保護機關處理。

根據外國資安網站BleepingComputer報道，宏碁遭到REvil病毒團體勒索攻擊，REvil聲稱，若宏碁上周三（17日）前付款，可以給予八折的折扣，並提供解密工具、漏洞報告以及刪除盜取的文件。

機密資料被公開

不過，宏碁對於這筆龐大的贖金表示震驚，並沒有付款，REvil隨即公佈部份他們聲稱從宏碁竊取而來的資料，包含宏碁的財務表格、銀行結餘、銀行通訊文檔等機密資料。據悉這是REvil有史以來最高勒索金額，之前的紀錄是勒索Dairy Farm的3,000萬美元（約2.3億港元）。宏碁稍早發聲明指，宏碁時時檢視資訊系統狀態，且大部份的網路攻擊都被充份抵禦，企業日常受到各式攻擊，「我們已經將近期異常事件通報多國執法及資訊保護機關。」宏碁稱，未來將持續強化資訊安全架構以保持營運持續性及資料完整性，也提醒各企業及機關遵循資訊安全原則並對網路異常狀況提高警覺。

台灣蘋果新聞網/中央社