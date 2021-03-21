兩岸疫情最新情況：大陸20日新增12宗確診，全部為境外輸入病例（上海4宗，甘肅3宗，天津2宗，內蒙古、江西和廣東各1宗）；大陸累計確診90,099宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,005宗，死亡個案10宗。

世衞專家組成員今年1至2月中旬赴中國武漢進行病毒溯源調查，原定3月中公佈的調查報告延後至3月下旬，引起國際質疑，擔心報告會受到中方干預。彭博社報道指，預料報告會指出中國的野生動物交易，可能是病毒的「傳播來源」（transmission source）。

專家組成員成員、參與研究的美國衞生組織生態健康聯盟主席達扎克（Peter Daszak）表示，武漢華南海鮮批發市場擺放的動物容易受武肺病毒感染，或是傳播渠道，病毒從被視為主要來源的蝙蝠傳給人類，同沙士當年的傳播方式類似。 另一位專家組成員德維爾（Dominic Dwyer）則表示，目前證據顯示，華南海鮮市場是令疫情擴大的地方，但不一定是病毒誕生地。

不過，報道同時指出，報告未對病毒來源作最終定論，專家計劃在大陸境內外做更多研究，了解武肺病毒如何形成，防止疫情日後或重臨。

上海市官方微信公眾號「上海發佈」今天（21日）指出，上海新增的4宗境外輸入武漢肺炎確診病例中，其中是1人在台灣工作，他於3月17日從台灣出發，抵達上海浦東國際機場後，在集中隔離觀察其間出現症狀，在綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測等，診斷為確診病例。

其餘病例則是來自保加利亞、匈牙利、尼日尼亞的中國籍患者。4名境外移入確診病者已轉至定點醫療機構救治，同航班的密切接觸者亦已被集中隔離觀察。

另外，國家衞健委疾控局二級巡視員崔鋼昨日在北京出席中華預防醫學會活動，他表示，內地武肺疫苗接種數字，已達到7,000萬人次。崔鋼時表示，認為今次疫情再次凸顯疫苗的重要性，只有進一步提升接種率，才能有效提高民眾免疫水平，阻斷病毒傳染。

彭博社／國家衞建委／新浪微博

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