「養不教，父之過」，但內地竟有父親更願意為犯錯的兒子頂罪。浙江省溫州巿一宗發生在22年前的離奇殺人案，當地執法部門指一名男子殺人後，由其父親幫忙頂罪，最終這名父親被判終身監禁。父親的家人20多年來一直希望助其翻案，惟多次申請覆核案件都失敗，去年最高檢察師指案件不符合立案復查的條件，但辯方律師認為控方的證據薄弱，屬於典型的重大疑案。

1998年最後一天，溫州巿下垟街的路上發現一具男屍，經警方調查後，男死者姓潘，而住在附近的笵德勤有行兇嫌疑，並將其住所列為案發第一現場。溫州市檢察院在1999年2月10日對笵德勤批准逮捕，同年12月，溫州巿檢察院正式起訴笵德勤，指控他用尖刀刺向潘男左胸部，致其死亡，笵德勤之後用三輪車載走遺體棄屍。不過經1日審訊之後，合議庭認為案件仍有疑點，不能作出有罪的判決，准檢方撤控。

到2000年10月，控方提及的案情有鋒迴路轉的發展，指控笵德勤兒子笵茂珠才是兇手，並指在行兇後，笵德勤、笵茂珠父子是一同拋屍。起訴書還提到，案發後笵茂珠與父親笵德勤、妹妹范素芬、舅父陳鐘興在家中商議，並決定由范德勤替范茂珠頂罪。1個月後，溫州市中級法院作出判決，以故意傷害罪判處范茂珠無期徒刑，以包庇罪判處范德勤、範素芬、陳鐘興有期徒刑3至5年。

惟涉案的4人一直否認控罪，被指殺人的范茂珠更加有人證指案發當日並未有回去范德勤的住所，存在疑點，他們和家人多次上訴和要求法院覆核案件，最近一次在2019年4年，辯護律師彭新林指，案件確實存在重大疑點，包括被視為案發第一現場的范德勤住所並未發現被害人血迹及可疑的痕迹，又質疑控方找到聲稱是涉案的匕首刀體長8.7厘米，如何形成深度9.5厘米的傷口。

雖然疑點重重，最高檢仍然於2020年11月28日作出《刑事申訴結果通知書》，稱原審裁判認定的相關事實均有在案的相關證據印證，基本事實清楚、基本證據確實，該案不符合立案復查的條件。

不過彭新林重申，范茂珠案屬於是典型的重大疑案，全案客觀證據薄弱，在作案現場、拋屍方式等關鍵證據上至今仍然沒有合理解釋。

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