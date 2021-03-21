「鮭魚之亂」中最具爭議的來自一名改名為「張鮭魚之夢」的男大學生，他先因以為自己改名次數已達上限，在鏡頭前落淚，之後他再被爆料，指他在餐廳「兜售」自己的免費資格，傳出他被餐廳列入黑名單。不過，也有一名的大學生把節省下來的餐費捐給慈善機構，被稱作「鮭魚之光」。

台灣YouTuber陳岳揚在活動結束後的上周五（19日）上載影片，指他在台中壽司郎店外遇到張鮭魚之夢，張鮭魚之夢當場問陳要不要一起吃，只收他300元新台幣（下同，約82港元），陳答應，對方也在現場湊了六名不認識的人一起吃壽司。陳表示，張鮭魚之夢後來在店內不停對其他人說，「要不要幫忙付錢，400元（約109港元）吃到飽」，又在網上組團吃壽司，後來傳出他已被列入壽司店的黑名單。張鮭魚之夢昨否認陳的指控，並要求陳停止揑造訊息。

男子加碼捐餐費獲表揚

不過，也不是所有改名的台灣大學生也如張鮭魚之夢般具爭議，原名周士恩的男子改名後，與朋友吃了三頓壽司，合共省下約7,000元（約1,911港元），之後自己加碼，湊夠一萬元（約2,730港元）捐給慈善機構，他指自己要「改名是為了青春熱血、好玩，而且取之於鮭魚，用之於社會」，其中一個受惠機構老五老基金會也留言感謝他。網民亦留言支持，「你是我們鮭魚之光」、「一樣鮭魚之亂，你留下了正面影響力，有些人只留下滿桌醋飯」。

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