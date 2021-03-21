【外交怒火】

中國駐法大使館圍繞法國參議員擬組團訪台發起的戰狼外交攻勢，激起法國政界和學界強烈反彈。法國東亞問題專家波恩達茲（Antoine Bondaz）日前批評中國駐法大使盧沙野，致函參議員施壓切勿訪台的行徑不可接受，遭使館在社交網站狠批為「小流氓」後，獲多名政界和學界人士網上聲援，有法國歐洲議會議員更要求外交部傳召盧，發出嚴厲警告。

法國參議院「台灣交流和研究小組」早前召開會議，決定在疫情形勢允許下，今年夏天訪台。多家法國媒體上周一（15日）披露，盧沙野早在2月18日曾致函身兼小組主席的參議員李察（Alain Richard），要求李察應避免以任何官方形式與台灣當局接觸，有報道更指信件用上「譴責」字眼。

「中法關係或有不必要干擾」

翌日，中國駐法使館在官網公佈信件全文，信件中盧沙野就事件向李察「表示嚴重關切」，強調如果參議院派團訪台，「將明顯違反一個中國原則，向『台獨』勢力發出錯誤信號」，又指此舉將被台獨勢力所利用，給中法關係和各領域交流合作造成不必要干擾。使館強調：「中方信函是維護一個中國原則的正義之舉，措辭有理有據，語氣平和堅定，哪來的『尖酸刻薄』？」

公佈全文同日，法國「策略研究基金會」研究員波恩達茲在Twitter發文批評：「這封信是中國對我國民主制度的干預，不可接受。我國參議員在認為合適的情況下，有會見任何人的自由。北京無權對我們的民選官員指手劃腳，更何況是一個外交官。」三天後的上周五（19日），駐法國使館官網再發表聲明，稱「有關人士可以自由決定其出行和交往計劃，中國政府將視情況作出相應反應」；同日使館的Twitter賬號更以法文針對波恩達茲作出人身攻擊，斥責他是「小流氓」（petite frappe）。

歐洲議會籲法國企硬

法國《世界報》報道稱，屬於總統馬克龍中間派「共和前進黨」成員的波恩達茲被中國使館斥責為「小流氓」後，得到了朝野政界人士支持。法外交部回應稱，法國議員可以自由前往他們想要去的地方。左翼的社會黨歐洲議會議員、一直為中國維吾爾人發聲的Raphael Glucksmann說，他主張「脖子要硬」，如果法國領導人有一點尊嚴和國家意識的話，就該要求「一大篇的文字說明」，又指政府應該傳召盧沙野。右翼的歐洲人民黨歐洲議會議員Francois-Xavier Bellamy也在Twitter呼籲法國外長勒德里昂「別讓這件事過去」，否則「就是懦弱和危險」。

曾在馬克龍內閣擔任歐洲事務部長、現為歐洲議會議員的Nathalie Loiseau則在Twitter寫道：「很少見到有外交官對自己國家的形象造成如此大的傷害。粗暴、粗魯，這就是您所展示的中國。」以「戰狼外交」作風聞名的盧沙野長期擔任法語系國家的外交工作，曾任外交部非洲司司長，2017年至2019年任駐加拿大大使，任內曾就美國對華為禁令、華為首席財務官孟晚舟被捕事件多次發文批判，惹來加國朝野不滿。

法廣網/法國《世界報》