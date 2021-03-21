隨中美會談因台灣等議題而破局，日媒昨日披露，美國防長奧斯汀日前訪日與日防衞大臣岸信夫會面時，美方曾主動討論台海局勢，兩國同意一旦兩岸發生軍事衝突，雙方會緊密合作應對。不過雙方未有進一步討論到兩岸發生衝突時，美日具體如何合作。

中美高層官員18日於阿拉斯加舉行會談，就香港、台灣、新疆和西藏等問題針鋒相對，中方因不滿美方觸碰北京底線，最終破局收場。日本共同社昨引述消息指，早於上周二（16日）的日美「2+2」會議上，美防長奧斯汀曾主動提出台海議題。據報，岸信夫在會談中則提及解放軍派軍機飛越台灣海峽中線的次數驟增，雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突。岸信夫又指由於與台灣海峽地理位置較近，日本的和平及穩定將大受影響，認為今後有必要探討自衞隊能為前往支援台灣的美軍提供甚麼協助。

台轟楊潔篪「不可分割」論

此外，台灣陸委會昨發出聲明，嚴正駁斥中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅在美中高層會談中，稱「台灣是中國領土不可分割的一部份」的言論是扭曲台灣主權事實。陸委會重申，中華民國是主權國家，台灣從來不屬於中華人民共和國、未來更不可能是，台灣的未來與發展只有2,300萬台灣人民有發言權與決定權，並強調政府致力維護台海和平穩定、堅定捍衞國家主權與台灣民主，立場堅定一貫，獲得國際社會及台灣民眾的肯定與支持。

日本共同社/台灣蘋果新聞網