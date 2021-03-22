去年12名港人疑潛逃台灣時被內地當局截獲「送中」，8人被判囚7個月，並在今日（22日）刑滿遣送返港，內地公安將8人分批經深圳灣口岸移交給香港警方，當中包括李宇軒、張俊富、張銘裕、嚴文謙、李子賢、郭子麟、鄭子豪及黃偉然。

在案件因協助港人家屬後疑遭當局報復吊銷執業證書的律師任全牛表示，內地的犯人即使心理狀況較好，出獄後都會有一種莫名的壓抑，總感覺被監視、被管控，會表現得恐懼、消極或者容易發怒。

他擔心今次刑滿而被移送返港的8名港人，在獄中已被強制洗腦，被灌輸一些「不是很恐怖，但讓你不敢反抗的訊息」，認為他們在獄中的時間短，但實際對他們身心的傷害，可能比「在香港坐幾年牢還要大」。

他建議8名港人要接受心理輔導，並且在可行的情況下將自己在內地的遭遇記錄下來，釋放心中的壓抑。同時，家人和朋友應多探望，給予安慰和鼓勵。

至於另一位協助家屬的律師盧思位則指，今次8人的囚禁時間原本是到3月22日晚上12時為止，可能是當局考慮到晚上無法移交，所以提早在白天將他們移送給香港警方。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！