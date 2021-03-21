台灣壽司郎上周推出只要名字有「鮭魚（三文魚）」就能免費吃壽司的活動，意外引來超過300人改名「鮭魚」。活動亦帶出不少問題：包括客人只吃海鮮不吃米飯，有人收錢帶人去吃壽司等，事件被稱為「鮭魚之亂」。雖然壽司店的活動已完結，但是餘波未了，台灣壽司郎社交媒體昨被洗版，被罵沒有盡到社會責任。台灣學者分析，事件反映到台灣的世代之爭，年輕人已厭倦藍綠互罵的泛政治新聞，故自行設置自己關心的議題。

日本連鎖迴轉壽司店壽司郎上周三至四（17日至18日）推出活動，只要姓名有「鮭魚」，就能獲得全桌最多六人免費，引來台灣短短兩日內有至少331改名為「鮭魚」。

有人只吃魚不吃飯

事件引致「鮭魚之亂」，台灣內政部曾呼籲，民眾作出不必要的改名，之後又要改回本名，這樣一來一回，會增加工作人員不必要的工作量；有員工也指有客人點了大量壽司後，只吃魚生，不吃醋飯，造成浪費；甚至傳出不少「鮭魚」 以改名為商機，收錢帶人去吃免費壽司，其中一名改名為「林高價鮭魚」的人，就在兩天內吃了價值約9萬元（約2.46萬港元）的壽司，另外賺了一萬元約（約2,730港元），「我們這兩天用改身份證就賺到10萬元（約2.7萬港元）」。

雖然活動已經完結，但是台灣民情還是在發酵，認為事件十分影響台灣人的形象，台灣蘋果新聞網報道，有企業老闆兼教授昨表示，要開除更名鮭魚的員工，主因是這些人有貪念，此風不可長。也有不少網民一直在台灣壽司郎的社交媒體留言批評，「吃不完要全額付費這條，應該本來要有吧⋯⋯不然浪費的飯，你有人要吃嗎」、「這次活動壽司郎根本沒盡到企業責任，浪費食物的行為一次就應該趕出去了。還可以讓另位林高價鮭魚同學兩天吃了十萬元」，但是也有人留言指「奇怪了，明明就是浪費食物的人的問題…怎麼怪到店家去」。

銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心的調查發現活動開始後，相關店家的聲量多了十倍，宣傳的效果非常可觀，銘傳大學廣電系主任杜聖聰對本報指，最近台灣的政治新聞，包括重啟核電廠這些爭議都被「鮭魚」掩蓋，事件也反映出台灣的一種世代之爭，年輕人已經對傳統的藍綠爭議覺得煩厭，希望可以關注自己想關注的事。

台灣蘋果新聞網/《蘋果》記者