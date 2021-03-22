大陸北方上周一（15日）遭遇十年來最強的沙塵暴吹襲，該股沙塵暴甚至影響到台灣。台灣環保署表示，今日（22日）受大陸冷氣團挾帶境外污染物影響，全台空氣品質將受影響，污染物濃度上升，但影響程度須視降雨等因素變化。冷氣團同時亦令台灣的氣溫急降，今早北部空曠地方氣溫只有10、11°C，台北、新北兩地昨晚有9人猝死。

環保署表示，過去24小時大陸地區測得細懸浮微粒（PM2.5）最高濃度約每立方米99微克、懸浮微粒（PM10）最高濃度約每立方米286微克，不過今天早上開始大陸冷氣團減弱，台灣將會由吹東北風漸轉為吹偏東風，南部污染物擴散條件較差、容易累積。

截至早上9時，環保署預計雲林、嘉義、台南及高雄、屏東為「紅色警示」，北部地區、宜蘭、新竹、苗栗及中部為「橙色警示」，短時間可能升至「紅色警示」，花蓮、台東及離島空氣質素將在「普通」級別。

衞福部國民健康署指出，溫差過大或懸浮微粒刺激容易促使氣喘發作，提醒氣喘患者外出戴好口罩，避免接觸空氣中的污染物質及吸入乾冷空氣，導致刺激呼吸道，引發氣喘。

這次大陸冷氣團亦令台灣氣溫急降10°C，今早中部以北及東北部低溫12至15°C，北部空曠地區約10至11°C，台北市13°C。受冷氣團襲擊，台北、新北昨晚8時至今天上午8時，出現10宗疑似天氣寒冷導致內科疾病病發，送院前呼吸心跳停止的案例，其中9人不治。國民健康局提醒長者，應做好保暖及攝取足夠的熱食與水分，以維持熱量，如出現體溫過低時，要設法取暖，並迅速求醫。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！