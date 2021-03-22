日前在美國阿拉斯加舉行的中美高層對戰略對話最終以破局收場，歐盟今日則宣佈就中國侵犯新疆維吾爾人的人權作出制裁，但這一切似乎無礙國家主席習近平的心情。習近平今日（22日）突然回到其「老巢」福建考察調研，官媒新華社更罕見地刊載一張習近平與彭麗媛在武夷山九曲溪乘竹筏遊湖的相片。

從相中可見，習近平看來「悠然自得」，面露微笑，揮手向遊人打招呼。與習近平伉儷同坐竹筏的，還有福建省委書記尹力與中央辦公廳主任（中辦主任）丁薛祥。

據央視報道，習近平先後到南平市武夷山國家公園智慧管理中心、星村鎮燕子窠生態茶園、朱熹園，了解生態文明建設、茶產業發展和傳統文化傳承等情況。

福建可謂習近平其中一個相當重要的權力根據地，自1985起，他曾先後在福建廈門市、寧德地區、福州市任職，1999年晉升正省部級，擔任福建省委副書記、福建副省長；2000年晉升福建省長，其間曾協助中央處理廈門「遠華走私案」，至2002年10月，轉任浙江副省長、代省長。

央視 / 人民網

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