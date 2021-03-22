中美兩國自美國總統拜登上台後日前首度進行高層戰略對話，並未能取得任何成果，更因為中方一句：「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，令兩國關係更差，與此同時，中國與北韓的關係卻越趨緊密。中共中央對外聯絡部部長宋濤，今日在北京應約會見北韓駐華大使李龍男。雙方互相轉達了中朝兩國領導人的口信，互相祝慶兩國友誼。

據官媒新華社報道，李龍男轉達北韓勞動黨總書記金正恩致中共總書記習近平的口信，全面通報北韓勞動黨八大情況，高度評價中國共產黨和人民在習近平領導下，成功抗擊全球公共衞生危機，並在全面建成小康社會、徹底消除貧困的鬥爭中取得舉世矚目的成就。北韓方面堅信，朝中友好關係將按照時代要求和兩國人民的志向、意願、根本利益，得到昇華發展。

宋濤則轉達習近平致金正恩的口信，表示習近平再次祝賀北韓勞動黨八大召開，「中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富」。新形勢下，中方願同北韓攜手努力，「維護好、鞏固好、發展好」中朝關係，推動兩國社會主義事業不斷取得新成果，更好造福兩國人民。

習近平強調，當前，百年變局與世紀疫情叠加作用，國際和地區形勢深刻演變。中方願同朝方和有關方一道，堅持半島問題政治解決方向，維護半島和平穩定，為地區和平穩定與發展繁榮作出新的積極貢獻。

新華社

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