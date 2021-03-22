中美科技戰「戰情」日趨激烈，北京正極力擺脫半導體產業倚賴美國的「劣勢」，多年來向台灣台挖走半導體人才，花招百出。有媒體形容，陸資化身台企讓台灣當局難以掌握，紅色滲透早已從政治擴延至經濟層面。一位曾被4倍高薪挖角至大陸半導體企業的過來人透露，大陸的挖角方式以資深帶引資歷淺工程師的「老少配」為主，加以高薪誘因，吸納「整組人」到大陸工作。不過，很多人上班後不久就感覺「被騙了」，在大陸工作1年多就回到台灣。

據台灣媒體報道，有陸資在台違法設立公司，組高薪挖角團，3年來挖走台灣數百名半導體人才，近日遭台灣檢調單位調查。曾被挖到大陸工作的半導體技術主管黃先生近日接受「美國之音」訪問時表示，當日因上司介紹以及被高出現職4倍以上的薪酬，和職位連升兩級的待遇吸引，改到大陸發展。

黃先生表示，大陸最喜歡挖走高階主管，再由資深的工程師去找資歷較淺者組成「老少配」團隊，他之前的台灣同事，很多都是同事相互介紹，一個接一個到大陸工作。被挖走的基層技術員年約30歲左右，大多還是單身，即使有家庭的通常是一人隻身到大陸，孩子、妻子、父母留在台灣。不過，只有半導體元件設計師才需要人親自到大陸工作，若是做IC設計，工作不受地域限制，人在台灣就能為大陸公司工作。

基本上，高薪是許多人願意到大陸工作的主因。不過，他坦言，即使講好條件也未必可信，有關回報配套可能有一定條件。他因覺得被騙，到大陸工作不到一年就返回台灣。

中華經濟研究院大陸經濟所所長劉孟俊表示，大陸在台灣所挖角的人才主要是高階主管，對台灣而言，人才的流失卻是系統性的。他又指，大陸過去在科技上想盡辦法追趕西方先進國家，一開始是直接「模仿」，再來是「逆向工程（reverse engineering）」，把別人的東西買回來做拆解，研究各式零件如何制成，再自行拼接組裝。

劉孟俊說，當山寨做法逐漸被先進國家以保護專利和知識產權為手段防堵後，大陸只好用挖角這招。

台灣中研院歐美所副研究員吳建輝則認為，優秀人才在全球流動屬正常，不只大陸廠商會挖角，美國企業也會挖角，但大陸對台灣是威脅、是敵人，美國不是。

吳建輝指出，大陸的挖角行動是建立於國家支持的基礎上，非廠商與廠商間的競爭。他建議，台灣的修法工作應針對挾帶營業秘密赴中的工程師處以嚴刑峻法，重點應不在於如何防範台灣工程師，而在於防範中國在台系統性的經濟間諜網絡，這才是解決之道。

美國之音/ 台灣《蘋果新聞網》

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