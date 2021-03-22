台灣陸委會新任主委邱太三被外界視為鴿派，早前宣佈恢復大陸商務人士申請來台，似是向大陸釋出善意。不過，邱太三在對於解放軍不斷侵擾台灣一事上就沒有妥協，批評對岸加大打壓力度，嚴重破壞台海現狀及兩岸長期和平默契，建議大陸與其派飛機擾台，不如兩岸共同創造商機。

邱太三今日（22日）首到立法院內政委員會報告，他在書面報告中提到，過去一年大陸不斷加大對台打壓、威嚇，軍事侵擾行動嚴重破壞台海現狀及兩岸長期相互克制的和平默契，意圖令台灣恐懼，令台灣人民妥協於無立足空間的政治框架。報告中指出，這些負面軍事行動阻礙兩岸良性互動，也挑戰台灣堅持的民主制度與核心價值，

邱太三認為「與其派飛機，不如創造商機」，維持兩岸關係穩定是兩岸共同的利益和責任，雙方應設法和平共存，又呼籲北京當局放棄強加的框架，發揮智慧與創意，讓兩岸善意得以開展、持續累積。

而在口頭報告時，邱太三則提到隨着武漢肺炎疫情可能緩和，陸委會將持續與專家交流，評估分階段、循序恢復兩岸人員、運輸往來等事宜。不過邱太三也指出，交流是雙向、友善的交流，呼籲對岸調整政策，解除限制陸生來台等單方面行為。

另外，邱太三也提到的香港情況，他表示會加強招攬包括香港在內的國際人才來台，並會檢視和修改現時法例配合，又歡迎港、澳資金到台灣投資，但鑑於近年來大陸與香港經貿融合漸趨緊密，且近期屢有「假港資、真陸資」案件，為杜絕大陸資金透過港澳滲透至台灣，陸委會正在研究強化管理措施，維護台灣經濟穩定及安全。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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