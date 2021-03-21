愛沙尼亞一名在北約組織工作的科學家，被指收受利益為中國軍事情報機構僱用為間諜，上周五（19日）在當地被判處三年監禁。愛沙尼亞國家安全局稱，被判囚的塔莫．庫特斯（Tarmo Kouts）2018年被中共中央軍委聯合參謀部情報局招募，去年9月被捕，期間為中國軍方工作。

獲中方提供米芝蓮食品

美國網媒「每日野獸」（The Daily Beast）引述愛沙尼亞國家安全局副局長圖茲（Aleksander Toots）說，庫特斯是在中國境內被軍方情報機構招募，「動機就是人性的普遍弱點，渴望金錢和他人的認可。」庫特斯從中方獲得現金報酬和免費到一些亞洲國家旅遊，獲提供豪華住處和米芝蓮餐廳的食品。中國情報人員以智庫名義與他接觸，為他的間諜活動支付了兩萬多美元。

庫特斯1999年獲得環境物理學博士學位，曾從事地球物理學與操作海洋學方面研究，2006年後進入國防研究領域，被提名成為國防部科學委員會委員，負責監管愛沙尼亞的軍事研究和發展項目。他在2018年和2020年在位於意大利拉斯佩齊亞的北約海底研究中心工作，這個中心主要進行海洋科學的研究，他在這個崗位可以接觸愛沙尼亞和北約的機密軍事情報。圖茲說，庫特斯為中國軍方工作期間，間諜活動僅限於觀察和簡單介紹他所從事的高級別研究工作，並沒有把任何軍事機密情報傳遞給中國軍方。如果他把北約的機密洩露給中國，將會按以量刑更高的叛國罪起訴。

美國之音