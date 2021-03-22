武漢肺炎仍然在全球肆虐，民眾接種疫苗或是目前阻止病毒再爆發大規模感染的最有效方法，不過不少地區例如香港，民眾都因為擔心疫苗的副作用而減低接種意願，官員唯有親自接種加強信心。特首林鄭月娥今日（22日）就率多名司局長、行會非官守議員在政總接種第二劑武漢肺炎疫苗，成為兩岸三地第一位公開完成接種兩劑武漢肺炎疫苗的領導人。台灣總統蔡英文傾向台灣自行研製疫苗成功後少接種，至於中共領導人習近平，一直未有透露是否已接種武肺疫苗，有台灣傳媒人估計，習近平因為年過60歲，或因此未能符合接種疫苗的條件。

國家衞健委昨日（22日）表示，截至3月20日，內地累計接種7,495.6萬劑次，以14億人口計算，接種率僅5.4%，要達到由衞健委高級專家組組長鍾南山提出的目標，全國接種率在6月達到四成，仍有很大距離。

今年2月，有調查指浙江省的醫療衞生人員學歷越高，接種疫苗的意願就越低，主要是擔心疫苗的副作用和有效性。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏去年12月就曾經提出，「要打是領導幹部要先打」，可以起到示範的作用。不過，中共領導人至今未有公開響應張文宏的呼籲，反而是張文宏在提出「讓領導先打」論不久，他本人就向內媒表示，已經接種國產的病毒滅活疫苗。

央視1月曾報道指印尼、塞爾維亞、土耳其等國的領導人已經接種或即將中國研發的武肺疫苗，藉以展示對中國疫苗的安全性、有效性已得到外國認可，但大陸媒體對報道中共領導人是否已接種武肺疫苗則隻字不提。

習近平等領導人至今未有公開承認是否已接種武肺疫苗，變相令外界對大陸研發疫苗更沒有信心。民進黨立委陳亭妃今年1月就台灣是否應購買大陸疫苗一事，投下不信任票，更說：「連習近平都不敢打了，台灣人民敢打嗎？」

不過，台灣資深傳媒人黃創夏就分析，大陸3月之前一直將疫苗接種年齡限制為18至59歲，現年67歲的習近平，可能以此為理由，暫緩接種疫苗，形容習近平可能因此而放下心頭大石，並以此回應張文宏言論，領導人不接種是「守法表現」。

至於台灣方面，73歲的行政院長蘇貞昌今日早上身先士卒接種阿斯利康疫苗，成為台灣第一人。不少民眾都關注總統蔡英文和副總統賴清德是否也會帶頭接種，衞福部長陳時中則建議蔡英文接種台灣自行研發的疫苗，相信會很有意義。

對此，總統府發言人張惇涵表示一旦台灣自行研製疫苗成功，蔡英文與賴清德願意以實際行動支持，讓台灣民眾及國際對「Made In Taiwan」的疫苗有信心。

台灣目前有3間藥廠的武漢肺炎疫苗獲准進入臨床測試，其中高端疫苗生物製劑研發的疫苗，去年12月底已獲當局批准，率先開始進行第二期臨床測試，而聯亞生技和國光疫苗亦分別於去年11月9日、20日送交第二期臨床計劃申請案，3間若蔡英文想以行動去支持台灣產疫苗，相信仍要等待一段時間。

《蘋果》資料室／三立新聞網

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