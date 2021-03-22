俄羅斯外長拉夫羅夫將在今、明兩日到中國訪問，出訪前他接受內地官媒訪問時表示，目前中俄關係是處於「史上最好時期」，認為「以美國為首的一些西方國家」正試圖阻止國際局勢變化，以保住自己在全球經濟和國際政治的支配地位，他更建議中俄要推進以本國貨幣或其他可替代美元的貨幣結算，以擺脫西方控制的國際支付體系。

拉夫羅夫接受新華社訪問時指出，「對我們而言，中國是真正的戰略夥伴，真正的志同道合者」，他又表示國際局勢正在發生「非常深刻的變化」，「新的經濟增長中心、金融力量和政治影響中心正在加強」。不過，他認為遺憾的是，「以美國為首的一些西方國家」卻「試圖阻止這些客觀趨勢」，除要保住自己的支配地位，更「將自己的意志和要求強加給他國」。

拉夫羅夫在接受央視訪問時則指出，美國及其他西方國家，頻頻地對其他國家實施制裁，他認為「美國等西方國家已經拋棄了傳統的外交禮節和處事方式」，從奧巴馬、特朗普再到現屆美國政府動輒使用制裁的「本能」已經根深蒂固，成為美國在國際事務中的「慣常手段」。美國等西方國家應該清楚制裁「毫無益處」，對俄羅斯和中國制裁也是不明智的。

拉夫羅夫認為面對西方的制裁，中俄除應強化在聯合國框架下就「立即結束單邊強制措施」的合作外，都應借此增強自主科技創新，不斷提高國家實力，透過強化科技產業自主性，推進本國貨幣結算和可替代美元的其他國際貨幣結算，逐步擺脫西方控制的國際支付體系，降低制裁帶來的風險。

新華社／央視

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