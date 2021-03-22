中國國防新聞網官方微博《國防時報》今日指出，美空軍一架RC-135U電子偵察機，經巴士海峽進入南海，對中國華南沿海地區展開偵察行動，其間一度抵近至領海基線外25.33海里處，隨後掉頭折返，刷新公開已知的美軍對華抵近偵察最近距離。

有指美軍機在中國沿海偵察都保持在海岸線外約50至70海里左右位置，但這架RC-135U電子偵察機的飛行距離靠近至25.33海里，事件並不尋常，已逼近到毗連區的邊緣（24海里）。

外界分析，美軍機如此靠近毗連區，意味偵察強度及能力有進一步提升，或增加潛在軍事風險。

RC-135電子偵察機是美國空軍現役的戰略偵察機之一，性能比EP-3偵察機更為優越，根據型號的不同，有關性能可分為訊號情報、電子情報和彈道導彈情報的搜集與分析，而今次出動的RC-135U，則進行電子情報偵察。

另外，根據北京大學海洋研究所主持的智庫「南海戰略態勢感知」計劃，美海軍今日亦派出一架P-8A反潛巡邏機和一架EP-3E電子偵察機到南海偵察。

新浪微博

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