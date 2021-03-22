公民記者張展因去年報道武漢市疫情實況，遭當局以尋釁滋事罪判囚4年。維權網報道指張展已被轉到上海女子監獄服刑，但當局拒絕家屬的探監要求，監獄保安提供的預約探監電話又無法接通。張展持續絕食抗議被迫害，家人對其健康狀況甚感擔憂。報道又召喚「寫信師」，呼籲各界寫信到上海女子監獄，聲援張展。上海女子監獄的地址為上海市松江區泗涇鎮張涇路1601號，郵政編碼為201601。

國台辦：主權和領土完整不容分割

國台辦發言人朱鳳蓮今日（22日）就台灣陸委會聲稱「台灣從來不屬於中華人民共和國」的說法作回應。朱鳳蓮承認「海峽兩岸雖然尚未統一」，但中國的「主權和領土完整從未也不容分割」。又指台灣是「全中國人民的台灣」，涉及「主權和領土完整」的問題，必須由「全中國人民決定」，她再次警告民進黨當局企圖偷換概念、進行謀「獨」挑釁很危險。

日美今年聯合軍演「護」釣島

《日本經濟新聞》報道，美日「2+2」會談後，預計今年會舉行大型聯合軍演，防衞釣魚島（日稱尖閣諸島），日方會出動海、陸、空的自衞隊參加，預計美軍則派出海軍陸戰隊及空軍聯合軍演，以回應中國實施《海警法》後，授權海警船向別國船隻開火。

日本防衞大臣岸信夫上周四（19日）表示，為了守護「尖閣諸島」的「領土」，有必要與美軍聯合軍演向中方展現實力。而岸信夫早前與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談後，也關注中台軍力差距擴大，以及中國會在台海或釣島隨近爆衝突。

公安追查長城牆「簽名」3遊客

內地網傳北京八達嶺長城昨日（21日）有3名遊客在牆身刻字的短片，八達嶺長城風景名勝區官方微博今日通報，已向執法部門報案。通報指，事發於昨午約1時許，地點位於北三樓至北四樓之間，初步判斷遊客使用的刻畫工具可能為銷匙、鐵絲或其他尖銳物品，刻畫內容為遊客姓名。根據規定，故意損壞國家保護的文物、名勝古蹟，可警告或者罰款200至500元人民幣（約240至600港元），並拘留5至10日。

綜合報道

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