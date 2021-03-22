台灣2架F-5E戰鬥機今日下午3時在飛行任務中擦撞墜海，兩名機師跳傘逃生。其中，中尉羅尚樺獲救後，送院時不治；而擁有「陽光上尉」之稱的潘穎諄則下落不明。據悉，26歲的羅尚樺半個月前才向女友求婚，並在社交媒體貼出浪漫的求婚照，他的妻子在IG則寫下「無論如何我陪你飛」。至於28歲的潘穎諄則於去年10月結婚，兒子剛滿月，讓人欷歔不已。

據羅尚樺居於花蓮市老家的大伯表示，羅尚樺性格活潑，平常不會特別聊空軍的事。他又透露，羅尚樺出生自單親家庭，是家中獨子，父母離婚後跟爸爸住，親友間雖很少聯絡，但都知道他已娶老婆。

羅尚樺的妻子日前才在社交媒體貼出羅尚樺浪漫下跪的求婚照。照片中的羅尚樺手拿婚戒，單膝下跪求婚，一旁的汽車還寫着「嫁給我」的甜蜜氣球。

羅尚樺妻子開心地寫道：「謝謝我的寶貝老公，雖然有沒有求婚明天都是會嫁給你，不過心裏還是很開心。」據悉，兩人已到戶政登記結婚，羅妻並透露，兩人平常就已是夫妻模式相處，登記後並無特別感覺。但他文字中仍露出甜蜜感，「不過有了一個真正的新身份，羅太太請羅先生多多指教。」羅妻並在剛剛貼出限時動態寫下「我愛你，夫妻本是同林鳥，無論如何我陪你飛。」

潘穎諄於去年10月才結婚，他不時在Facebook分享與另一半的合照「放閃」，其中一篇發文寫道：「親愛的親朋好友們，2020愛你愛妳的這年我們決定閃婚啦」。潘妻曾於去年10月19日貼文：「2020.10.17完美落幕，從新娘房到會場的路途上看著鏡中的自己，說真的想都沒想過這一天來的這麼快，謝謝我的老公選擇了我」。不過潘與太太的Facebook，目前都已經關閉。

潘穎諄在台東經營民宿的哥哥接受台灣《蘋果》訪問時語氣焦急：「我們現在也沒辦法透露甚麼！因為現在都還在搜救！」被問及是否希望大家為其弟弟集氣，潘哥哥說：「當然啊！當然！就是希望趕快平安無事就好！」

台灣網紅朱學恆也在Facebook轉貼戰機失事新聞，一名潘姓網民自稱是其中一名涉事機師的堂兄，並指機師的孩子剛滿月，希望大家幫他們集氣，疑是指潘穎諄。網民紛紛留言：｢沒事的，一定平安回來的｣、｢加油，一定找得到的！一定沒事的｣。

台灣《蘋果新聞網》

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