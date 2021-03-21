國產疫苗一直被批評臨床數據不足，特別是60歲以上人士的臨床數據更是缺乏。國家衞生健康委疾控局一級巡視員賀青華表示，在臨床試驗取得足夠安全性、有效性數據之後，全國將會大規模為60歲以上人士接種疫苗。最新數據顯示，全國截至前日累計接種7,495.6萬劑疫苗。

世衞報告料提「傳播來源」

賀青華昨日出席國務院新聞發佈會上表示，部份地區為60歲以上人士進行充份健康狀況、感染風險等評估後，已開始為60歲以上、「身體條件比較好」的人士接種武漢肺炎疫苗。不過，中國疾控中心副主任馮子健表示，即使民眾接種疫苗後，仍然要做好各樣防疫措施，直到全國達到較高群體免疫水平。

另外，世衞專家組今年初抵達武漢調查病毒起源，相關調查報告預計在本月下旬公佈，料報告將提及武漢的野味買賣或是病毒的「傳播來源」（transmission source）。彭博社引述專家組成員、美衞生組織生態健康聯盟主席 Peter Daszak 表示，蝙蝠或是病毒的首要源頭，病毒或透過武漢華南海鮮批發市場的野生動物，傳染人類。他續說，專家組這階段工作的主要結果，是武漢肺炎病毒的傳播方式，與當年沙士的傳播方式類似。另一位專家組成員杜葉（Dominic Dwyer）則表示，目前證據顯示，華南海鮮市場是讓疫情擴大的地方，但不一定是病毒誕生地。

新華社/彭博社