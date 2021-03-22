由中國牽頭制訌的全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），自去年11月簽署後，各參與國正進行協定審批工作。中國商務部今日宣佈，中國已完成RCEP協定核准，泰國亦已批准有關協定，預計RCEP2021年1月將正式生效。

商務部國際司負責人今日宣佈，中國已完成RCEP協定的核准工作，成為率先批准有關協定的國家。此外，泰國亦已批准該協定。而RCEP所有成員國均表示，將在今年底前批准協定，推動RCEP於明年1月1日生效。

RCEP由東盟十國，聯同中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭等共15個國家簽定，區內總人口達22.7億、GDP達26萬億美元，出口總額達5.2萬億美元，佔全球總量約30%。該協定旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立統一市場的自由貿易協定，經批准生效後，將超越歐盟自由貿易區，成為世界上最大自由貿易經濟體系，各成員國已承諾，關稅或立即降至零關稅，或在10年內逐步降至零。

另外，中國還期望加入由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），中國商務部副部長王受文上月表示，中國商務部已針對加入CPTPP進行「內部作業」，正評估、研究析CPTPP和深入分所有條款。

環球網

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