內地維權人士張五洲去年6月在廣州街頭悼念六四，並反對推行「港版國安法」被捕後，去年11月受審，案件日前一審宣判，消息指張五洲被判監兩年半。由於她此前一直否認控罪，暫未知她會否提出上訴。

據悉，張五洲去年6月4日在廣州白雲山公園手持「勿忘六四、撤回惡法」標語，悼念六四和反對推行「港版國安法」被捕，張五洲妹妹去年7月曾向《蘋果》表示，張在看守所遭受酷刑，手腳被十分重的鐵鐐扣在一起多日，整個人猶如人球，而且又被同倉毆打，令她「生不如死」。

案件於去年11月24日在清遠市清城區人民法院開庭，檢方起訴書指她以暴力方法，阻礙國家工作人員執行職務，編造、散佈虛假資訊，以妨害公務罪、尋釁滋事罪追究刑責。開庭當日有不少聲援人士到場欲旁聽，但被限制，有人被警方帶走。消息指，張五洲在庭上堅定地認為自己不構成任何犯罪，辯護律師在庭上提出，當事人的行為是屬於言論自由範疇。

綜合報道

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