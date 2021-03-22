兩岸疫情最新情況：大陸21日新增7宗確診，全屬境外輸入病例（上海3宗，福建2宗，遼寧1宗，廣東1宗）；大陸累計確診90,106宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,006宗，死亡個案10宗。

防疫成效在全球位處前列位置的台灣，首批獲得的11.7萬劑阿斯利康（AZ）疫苗今日開打，行政院長蘇貞昌、今早7時40分前往台大醫院，接種全台第一針。蘇貞昌表示，他選擇在左邊手臂上打針，身體沒有任何痠痛的感覺，沒有不舒服、也沒有發燒。與他同一時間接種疫苗的陳時中則說：「打完疫苗很安心！」並表示自己將會在5月17日打第2針。

接種疫苗後，蘇貞昌與衞福部長陳時中、中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、台大感染科醫生張上淳、台大醫院院長吳明賢接受媒體訪問。蘇貞昌表示，今日會安排台灣的前線醫護人員開始接種疫苗，他表示，剛打完疫苗將遵照多喝水、多休息的指示，但直言「多休息可能會比較困難」。蘇貞昌之後上車離開醫院，趕赴下一個行程。張上淳表示，預計8到12星期內，蘇貞昌會再打第二針。

至於總統蔡英文及副總統賴清德何時接種疫苗？總統府發言人張惇涵表示，一切由醫療團隊及中央流行疫情指揮中心專業評估及判斷，未有確實日期。陳時中則表示，他個人希望台灣自行研製的疫苗成功，讓蔡英文接種國產疫苗。

對於蘇貞昌昨日突然將接種時間提前至7時40分，是否是要與安排在8時見證醫護人員接種疫苗的新北市長侯友宜較勁時，陳時中表示打疫苗就是「一般的事」，不是比賽搶打第一針的問題。蘇貞昌帶頭接種是要讓民眾更安心。他指接種疫苗後會在觀察室待30分鐘，一般醫護人員接種也是這樣的流程。

由於73歲的蘇貞昌並未公開示範接種而是閉門打針，有媒體問閉門接種會否引起造假疑慮時，陳時中回應指，這要靠台大向公眾說明，強調接種疫苗是好事，沒有做假的必要。

首批AZ疫苗今日起在全台57家醫院開打，開放讓醫護人員接種。

台灣《蘋果新聞網》／國家衞健委

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