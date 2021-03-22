中國崛起威脅全球，連中立國瑞士日前也發佈《中國戰略》，指其政經實力已成國際重要力量，但同時批評中國越來越專制、打壓異見者及少數族裔，其外長更表明對香港、新疆被打壓表擔憂。中國駐瑞士聯邦大使館發言人昨日（21日）還擊，指堅決反對瑞士「背離事實」的說法，要求瑞士「摒棄意識形態偏見」。

發言人指，瑞士發表的《中國戰略》是「無端指摘中國的政治制度、少數民族政策和人權發展狀況」，給中國「貼上一些惡意標籤，向外釋放錯誤信號」。批評有關說法「背離事實，不利中瑞關係」，中方對此堅決反對。

發言人又指，中國「始終重視和保護人權，特別是少數民族的權益」。中國人民享有「充分的民主與自由」，並聲稱「一個國家的體制是否合適，是由該個國家人民說了算」，希望瑞士摒棄意識形態偏見，尊重中國人民的選擇。

瑞士外交部19日表示，瑞士聯邦委員會首次通過針對中國的《中國戰略》文件，並規定2021至2024年的對華政策。文件肯定中國的政經影響力，認為中瑞的價值觀「有明顯差異」，但仍希望與北京建立「更大的連貫性」的關係。

不過，瑞士同時指摘中國的人權狀況，指其打壓異見人士及少數族裔，有越來越專制傾向。文件強調，尊重個人基本權利必須是兩國關係的核心內容，在所有雙邊及多邊場合中都必須提及人權問題。

瑞士外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）當時指，人權對話和貿易利益是中瑞關係的兩個關鍵問題，但中國「就人權進行對話的意願減弱了，而其國內的人權狀況卻越來越差」，他更提出對香港民主政治逐漸受限、新疆維吾爾族人權侵犯的擔憂，強調中國在新疆的作為顯然是侵犯少數民族的權利，已向北京表達明確關切，並禁止瑞士軍企Ruag向港警提供彈藥，否則對香港平民風險太大。

央視／法廣網／《自由時報》

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