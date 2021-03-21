拜登上台後的第一次中美高層會談充滿火藥味，在鏡頭前不歡而散，而最出人意表的是政治局委員楊潔箎在開場白時突然發難反枱，花近17分鐘力數美國民主制度及人權的不是，怒斥美國國務卿布林肯等人，「你們沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人是不吃這一套的」、「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」態度之強硬、措詞之激烈，據報令布林肯等人大吃一驚。

楊潔箎當然知道這樣做在外交禮儀上失分，也會損害中國國際形象，但為甚麼仍要這樣做？因為這是做給國內看，甚至只做給習近平看，只要習近平想看且滿意，這班外交官就要這樣演。

在中共外交系統中，楊潔箎是著名親美派，一向立場溫和，從老布殊年代已跟美國政要交情匪淺，是江澤民及胡錦濤時代處理對美關係最依重人物。可是，正由於其溫和及親美，在今日的中共外交戰略顯得不合時宜，甚至變成原罪。如何洗脫污名？楊選擇在今次舉世矚目的中美外交大騷傾力演出，變身火力十足的戰狼，既要展現自己由親美變反美的巨大轉變，更要實踐習近平平視世界的重要講話！趁此時機展示中國如何平視世界，國際曝光率極高。而且，如此怒懟美國國務卿及國家安全顧問，還不是平視甚至藐視美國？連美國都可平視了，等而下之的其他國家，更被平視或無視了。

果然，楊潔箎的訓話傳回國內，網上及官媒一片叫好！對他國人而言是得分。從中共喉舌轟然叫好，到中國網民興奮得像打了科興疫苗一樣，就知楊潔箎賭對了。

無論幾年前原本溫文爾雅的王毅在加拿大忽然黑面怒斥加拿大女記者的提問傲慢，還是楊潔箎今天突然訓斥美國高官，都是要表演給北京領導人及國內網民看，都是要表現其戰狼的風格，以示其戰鬥力十足，維護國家利益不遺餘力。至於演出是否過火，會否令中美關係更差，國際觀感不好等，都不是他們要考慮的。他們唯一要做的，就是演好領導人親自寫好的劇本，觀眾及評判都在國內，而非國際傳媒及國際社會。更何況今次會談前已知雙方不可能作讓步，會談不會有成果，得罪美國人又有甚麼關係！？

可以說，外交部都成了演藝訓練學院，誰唸那些「中國不可辱」、「奉陪到底」、「搬起石頭砸自己的腳」的對白唸得好、演反美反加反澳反日的演技演得出色，誰就可加官晉爵！

資深傳媒人

潘小濤

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