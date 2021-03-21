在內地，有法律問題需找律師幫助，必須打醒十二分精神，否則分分鐘遇上如同大鱷的「搶錢」律師！湖北武漢早前有末期癌症患者，因自覺自己時日無多，打算賣樓後將錢捐給動物協會。她遂找律師諮詢有關意見，怎料10日內僅見面兩次，就被對方強行收取20萬元人民幣（下同，23.9萬港元）諮詢費。有內地律師向《蘋果》表示，目前內地並沒通用的法律諮詢服務收費標準，律師一般會就着提供的服務與客人協商收費。如想死後捐出遺產，其實可自立遺囑，但若想避免將來可能出現法律訟訴，就需找律師或公證行幫助。

據內媒報道，42歲女子艾馨（化名）7、8年前確診患上乳癌，至近日癌細胞擴散，已到末期，她遂想立遺囑把財產捐出，「我想着好歹有個房子，肯定活不了多長時間，就這樣把那個房子就要捐了。怎麼說呢，你總還是要回報下社會。」

至於為何不讓親屬或友人繼承遺產，艾馨未有交代，只表示對人感到有點絕望，再加上曾飼養寵物，遂想將賣樓後的錢捐給武漢當地的動物協會。她隨後在網上搜索，找到湖北良朋律師事務所，留言表達了自己意願，但雙方未有正式接觸。直到去年，艾馨感覺病情極速惡化後，雙方才正式接觸。

艾馨沒想到，該事務所負責人范國良接觸她後表示，處理捐贈遺產的手續費不菲。去年11月22日，范國良與她見面，表示律師事務所不是慈善機構，遂向她收取10萬元（11.9萬港元）費用。6日後，范國良又再收取10萬元諮詢費，還要求她把賣樓的80萬元「遺產」先行交給他保管。范國良當時還着艾馨簽紙，表示一切均是她自願。

艾馨感覺不對勁，隨後越想越慌，便要求中止有關委託，但范國良只肯退回5萬元（5.9萬港元）。艾馨當日下午到律師協會投訴，這時才知范國良不是律師，只是律師事務所的老闆。

范國良則聲稱，20萬的諮詢服務費其實「並不貴」，「因為我們的服務，不是說一天就給她做完，隨你哪裏投訴可以。我們還是依法辦事」。據悉，范國良所指的諮詢服務，包括法律諮詢、對接武漢小動物協會、生活照料、幫助艾馨起草遺囑等。他反指艾馨「三心兩意」，原本談好退還5萬元，但調轉頭就向當局投訴他，「我們不是黑心的人，做事都講規矩，是你變了，不是我們變了。」

事件經內媒報道後，武漢市武昌區司法局周日發聲明，指高度重視事件，表示將盡快完成有關調查，依法依規嚴肅處理。而范國良等3人同日再找艾馨，要求私下和解，並稱願意退還17萬元（約20.2萬港元），但條件是她必須簽署「不向媒體曝光事件」的承諾書，還着艾馨和他握手拍照，稱只是給司法局一個交代。最後，艾馨成功取回17萬元。

四川法典律師事務所律師李英俊接受《蘋果》電話訪問時表示，內地律師所提供的法律服務自「市場化」後，一般收費主要由律師與客人自行協商釐定，然後簽署合約作實，通常會按照要處理事情的難度及複雜性收取，基本上是「你願意給多少，便在合約文條中寫清楚」。

李英俊指出，由於內地不缺律師，客人議價空間其實很大，而遺產處理難度其實不高，一般都有很大議價空間。他又表示，內地並沒規定遺囑必須見證人，若想在死後將遺產捐出，只需把寫好的遺囑通知有關機構，以及告訴家人便可。但如果有承繼權的親屬將來提出異議，便有可能透過法庭解決問題。若想避免有關麻煩，可找律師或公證所幫助。

搜狐網／ 新浪網／《環球時報》

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