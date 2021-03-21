江蘇省徐州市多名市民近日報警稱，起床後發現手機失竊，警方經調查後發現案件均發生在低樓層，且事主家中門鎖完好，唯獨窗戶有被撬過痕迹。警方隨後成功拘捕兩名男疑犯，二人供稱利用貼上雙面膠的改裝釣魚竿犯案，並專門針對低樓層、未鎖好窗的住戶，至今一共偷走5部手機。事件引起網民熱議，嘆稱疑犯「才智用錯地方了」。

警方表示，近日接獲多名市民報案，聲稱起床後發現手機不見了；經調查後發現幾宗案件均發生在一樓單位，事主家中門鎖雖完好，惟窗戶卻有被撬過的痕迹。

警方隨後翻查附近閉路電視片段，注意到一輛安徽牌照的私家車曾在案發現場出現；至上周二（16日），警方又在徐州銅山區接獲類似報案，並在現場截查該私家車，發現副駕駛座位下藏有5部手機，遂拘捕車上兩名男疑犯。

其中一名姓宋的男疑犯坦承犯案，供稱「就是買了一根魚竿，上面貼上雙面膠，看窗戶低的，看窗戶鎖了沒有，沒鎖的就把窗戶慢慢打開，把魚竿伸進去，把手機給黏出來。」現時兩人已被依法刑事拘留。

事件引起網民熱議，留言稱「其實挺聰明的，可惜才智用錯地方了」、「用魚竿釣手機，不怕半途被『截糊』？」「有感覺之後買魚竿要實名制」。

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