中國在周邊海域頻頻出動「船海」，昨日（21日）菲律賓抗議中國出動逾200艘疑由民兵駕駛的漁船現身兩國有主權爭議的海域後，台灣也表示，去年在外島澎湖南端的「台灣灘」，驅離違法抽砂的大陸船達3,422艘。有台灣國防官員指，大陸此舉加重台灣消耗國防資源。

台灣國防部資深官員指出，中共派軍機侵擾台灣的防空識別區外，還放任違法抽砂船破壞整個海洋資源，甚至影響台灣海域安全，讓台灣國防資源的「消耗戰」擴大。

台灣海巡署報告顯示，大陸抽砂船違法進入台灣外島限制海域盜採海砂的狀況相當嚴重。去年在馬祖海域驅離大陸抽砂船554艘，查扣大陸2艘抽砂船，其中，「海潤858船」因刑事不處分，遂依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》罰款700萬元新台幣（下同，約191萬港元），而「國919船」移送地檢署偵辦中。

海巡署表示，在澎湖台灣灘海域，去年驅離違法抽砂的大陸抽、運砂船達3,422艘，較去年驅離馬祖海域的違法抽砂船554艘多出6倍。

海巡署指出，「台灣灘」位處面積約一萬平方公里的沙波區域，海砂含量豐富，是土魠魚、玉筋魚類、沙鮻等海產的產卵孕育場域， 抽砂行為已嚴重損害該處自然生態。

空中滋擾方面，台灣總統蔡英文今年1月25日視察陽明山嵩山雷達站時透露，去年至當時，雷達站偵獲近2,000架中共軍機，超過400艘軍艦。台空軍參謀長黃志偉日前表示，今年空軍已多編列21億元（約5.73億港元）因應共機擾台的需要。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！