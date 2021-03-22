內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席布小林，今日上午在北京出席「中國●內蒙古糧食高質量發展指數」發佈會，這是她於1月26日內蒙古人大會議上突然暈倒後，首次公開現身。此前有傳其身體狀況堪憂，甚至猜測她是中風。

現年62歲的布小林，今年1月26日出席內蒙古人大會議，發言時突然變得斷斷續續，隨即倒地，十多名工作人員隨即從主席台兩邊帷幕後奔出，跑向講台，將倒在講台旁的布小林抬走，直播畫面隨後中斷。翌日在微博已無法搜索「布小林暈倒」的現場畫面，內媒亦沒有與布小林暈倒相關的新聞。

有指布小林是血糖低而暈倒，稍作休息後沒有大礙，她之後繼續發表報告。但她此後沒再公開露面，更缺席同月29日的內蒙古自治區政協閉幕式和30日的人大閉幕式，其健康狀況引發憂慮和猜測，還有傳她是中風。

布小林是有「蒙古王」之稱的已故國家副主席烏蘭夫之孫女、全國人大前副委員長布赫的女兒，祖孫三代都擔任過內蒙古政府主席。布小林是內蒙古土左旗的蒙古族人，吉林大學法學理論系畢業，在職研究生學歷，法學博士。她在1980年代中開始從政，在內蒙古自治區政府辦公廳法制處、政府法制局任職。她於2003年調任自治區政府副秘書長、自治區政府調查研究室（參事室）主任，翌年任阿拉善盟盟長，2006年任阿拉善盟委書記，2008年升任內蒙古自治區副主席，2014初任自治區黨委常委兼統戰部部長。去年內蒙古要求蒙古語授課的學校推廣使用國家統編教材，加強漢語授課，引發大規模示威。

新浪微博／《蘋果資料室》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！