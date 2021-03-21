中國大陸北部早前出現的十年一遇沙塵暴及污染物昨晚起吹襲台灣，台灣的空氣質素急劇惡化，幾乎全台均受影響。空氣污染預計今日會達至頂峯，台灣西南部更會出現代表對全民健康皆有害的「紅色警示」等級。

氣溫急降至13℃

大陸上周一出現近10年來最嚴重的沙塵暴，台灣環保署表示，受到大陸的高氣壓冷空氣移動影響，沙塵漸向東及向南傳輸，昨夜起侵襲台灣，除了氣溫驟降至攝氏13℃左右，空氣質素也開始變差，並預計會在今日達至空氣污染頂峯。台灣環保署預計，今日西南方的雲林、嘉義、台南，以及高雄、屏東將達至紅色警示等級；宜蘭等北部地區及中部將會出現代表對敏感族群不健康的橙色警示等級，短時間內或觸及紅色警示。西半部的擴散條件明日因冷空氣轉弱而變差，污染將持續，至周四及周五東北風稍為增強，新竹、苗栗以北擴散條件轉好，但中南部仍有利污染物累積。早前台灣環保署監資處長張順欽也表示，昨夜來自大陸的境外污染物，包括沙塵、霾，預測霾將先到，隨後跟着的是粗顆粒的境外污染物。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃昨指，面對如此嚴重的沙塵暴來襲，而每年春天台灣都受大陸沙塵暴影響的話，環保署應準備更積極的因應方案，例如比照颱風將襲的天災預防機制，要求中南部電廠、碳排大戶提早減少排放，並呼籲民眾不要外出。

中央社