中國藉「一帶一路」對外擴張的戰略，越來越明顯，過去十年，由中國收購和出資的海外港口至少涉及18個國家25個項目，其中，斯里蘭卡（Sri Lanka）2017年為償還債務，將漢班托塔港（Hambantota）以99年期租借給中國，此事被質疑是「一帶一路」的債務陷阱，有傳該國曾想推倒有關協議。不過，斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）日前表示，斯里蘭卡沒有與中國重新談判有關漢班托塔港的99年租賃協議，他又不承認，斯里蘭卡跌入中國的債務陷阱，強調欠中國的債務僅佔該國外債不足10%。

據香港《南華早報》報道，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）早前傳出考慮與中國重談有關租借港口的協議。不過，科霍納已表示並無此事：「如果真的有談判，雙方都會竊竊私語，本沒人能聽到......不，我認為那（說法）絕對是垃圾。」

針對外界指中國借用漢班托塔港是要與美國及印尼較量，科霍納強調，斯里蘭卡是永遠都不會對任何國家構成威脅的不沉航母。

漢班托塔港位於斯里蘭卡南部，屬南亞洲海運航道其中一個重要深水港口，並且是進出印度洋潛艇的最佳基地。

《今日錫蘭》（Ceylon Today）上月曾引述斯里蘭卡外長古納瓦德納（Dinesh Gunawardena）指出，根據最初協議，漢班托塔港99年租約到期後可再續租99年，他形容為前任政府的「錯誤」。

科霍納又否認，斯里蘭卡已跌入中國「一帶一路」的債務陷阱，強調欠中國的債務僅佔整體外債不足10％。科霍納還說，在中國的財政幫助下，斯里蘭卡「度過了困難時期」。

據報道，中國去年3月批准了5億美元貸款給斯里蘭卡作為對抗疫情衝擊的資金後，斯里蘭卡當局同年10月再尋求向中國貸款7億美元，引起當地反對黨批評。

去年1月，有日本媒體根據上市企業發佈的資料等公開訊息推斷，過去10年，中國收購和出資的海外港口至少涉及18個國家共25個項目，總投資額約達774.52億元人民幣。

《南華早報》/ 《今日錫蘭》/ 《聯合早報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！