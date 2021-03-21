內地網上近日廣傳一條家暴短片，丈夫被拍到在短短45秒內狂摑妻子逾23次，而妻子全程未有還擊或閃躲，結果慘被打至雙頰紅腫，其間甚至兩度吐血；不少網民狠批該名丈夫「渣男」，留言稱「世界上最廢的男人就是打女人和孩子的」。警方事後表示，事發原因仍有待了解。

事發於廣東省梅州市五華縣，片段顯示該對夫妻當日坐在床邊，後面還有一名幼童，但丈夫完全不顧有孩子在旁，不斷狂摑妻子，每摑一下都傳出清脆的「啪啪」聲；妻子全程未有還擊或閃躲，最終被打至雙頰紅腫，其間甚至兩度吐血。

有知情人士爆料稱，涉事丈夫因為妻子曾咒罵其母而動手，妻子又脾氣倔強，並揚言「你越打我越罵！」最後丈夫更質問：「有你這樣子做女人的嗎？」

不少網民狠批該名丈夫「渣男」，留言稱「世界上最廢的男人就是打女人和孩子的」、「如果我老公這樣打我，我跟他同歸於盡」、「打別人是故意傷害，打老婆為啥就變成家庭糾紛了？她首先是個人，然後才是妻子的身份」。不過亦有人表示，「打得好！這樣辱罵婆婆的兒媳必須得教育」、「為何一味指摘男人動手？一而再的辱罵長輩就值得同情？評論事情客觀點可以嗎?」

警方其後於周六（20日）通報，指經過初步調查，涉事男子姓胡，女子姓廖，兩人的確為夫妻關係，但詳細事發原因仍有待調查。

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