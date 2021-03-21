美國非營利組織「非法海洋計劃」揭露，倚重漁業的西非國家岡比亞（Gambia）透過「一帶一路」引入中資，如引狼入室，中資魚粉工廠的量產模式，嚴重剝奪當地居民經濟發展機會，工廠又隨意傾倒廢料，污染海洋生態，卻只被處以象徵式罰款。當地記者指出，因為事關中國，因此工廠「絕對不會被關閉」。

毀漁民飯碗 排化學物質

「非法海洋計劃」報告指出，中國2017年取消岡比亞1,400萬美元債務（1.08億港元），改為投入3,300萬美元（2.56億港元）為當地「建設」農漁業，包括興建生產魚粉的三座魚類加工廠，種下禍根。一間工廠日產量約500噸，本地工人全無優勢，出身岡比亞的微生物學家曼江表示：「我們去海裏捕魚，交給中國人；他們把魚做成魚粉，運到中國餵魚，再把魚出口到岡比亞，而且是高價出售，本地漁民卻失去生計。」工廠廢料直接排入大海，毫無管制。曼江直言：「這不是開發，而是剝削。」

當地最大的中資廠曾向海洋排放化學物質，導致生態區內動植物大量死亡，海水發出惡臭，卻只是象徵式被罰2.5萬美元（19.4萬港元）。當地民眾群起抗議，惟事關中國，工廠「絕對不會被關閉」。另外，與岡國政府勾結的中資企業派出越來越多工業級船隻捕魚，甚至侵犯預留給當地漁民的海域，而中資漁船工作環境惡劣，也惹人非議。中資在岡比亞坐大，使當地居民魚穫量大減，引致部份人不得不轉行販售廉價觀光紀念品維生。一名當地人控訴：「這不是我們要的就業。他們（中國人）把我們當驢子、猴子用。」

中央社/非法海洋計劃