台港關係持續惡化，陸委會主委邱太三表示，台灣駐港辦事處近年因拒簽「一中原則」保證書，香港政府不願意續發簽證，官員簽證到期後只能離港，目前，台灣駐港僅剩10名台籍人員。邱太三今批評，香港政府採取「片面不合理」的要求及處理方法，導致台籍人員遭遇困擾。

邱太三表示，台灣在香港的編制就只有19人，目前其實都按照程序處理，他批評香港政府採取片面不合理的要求和處理方法，導致台方人員「遇到一些困擾」。他表示，當局已按照程序與香港政府溝通，期待兩邊交流能夠更加永續，而且能夠更加持續，相信應該要審慎處理這個問題。

台灣媒體去年7月報道，陸委會駐香港辦事處代理處長高銘村因為無法獲得簽證而返台，揭露香港政府要求台灣駐港人員要簽署「一中原則」保證書。當時報道指，保證書內的主要內容包括台灣駐港人員承諾不得違反「一中原則」、香港《基本法》和香港法律，不干預香港內部事務，更不能做出有損香港繁榮穩定、或令「港府尷尬」的言行。

台灣媒體當時又指出，蔡英文2016年執政後，2018年任命陸委會參事盧長水為駐港代表，可是一直未獲港府發出工作簽證，一直無法赴任。由高銘村出任代理處長，直至他申請延長工作簽證時，卻遭到港府要求簽署「一中原則」保證書。當時台灣官員批評，相關做法是新增，並給台港關係造成「不必要的政治障礙」。

台灣《自由時報》

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