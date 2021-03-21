中國漁船問題一直都是南海問題其中一個重點。菲律賓政府發聲明直斥，約220艘漁船近日出現在菲律賓以東的牛軛礁（Whitsun Reef），漁船由中國民兵駕駛，但當時未有捕魚。國防長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）昨稱，這些民兵船「顯然是將這個地區軍事化的挑釁行動」，呼籲中方立即召回。但中國官方暫未有回應事件。

開燈不捕魚 民兵掌舵

牛軛礁位處南沙群島，屬於中國聲稱擁有主權的「九段線」之內。菲律賓則稱牛軛礁「完全位於菲律賓的專屬經濟區內，菲律賓享有開發或保護任何資源的專屬權利。」菲方透露，中國早在3月7日於牛軛礁停泊大約220艘中國船隻，一字排開，船上人員全是民兵。基於可能過度捕撈、破壞海洋環境以及航行安全風險，菲方對此甚為關注。聲明說這些船被發現晚上開着捕漁燈，但沒有捕魚。

台灣前海軍新江艦少校艦長呂禮詩分析，當年他在海上遇到「紅螞蟻」就是這種類型：「不過數量僅約50艘就令人感到不寒而慄，牛軛礁出現220艘中國漁船陣仗更是驚人。」他又稱：「牛軛礁位置在南沙群島太平島西南方53公里處，這些海上民兵若以20節速度航行，約一個半小時即可到達。這就是中國以民兵圍事的海上維權手段，接下來就是海警立足、海軍維權」。

2016年，國際仲裁法庭裁定，中國宣稱擁有南海90%海域主權的主張無效，但中方不承認，近年在該海域建置人工島，並在部份島上鋪設飛機跑道。

中央社/中時新聞網