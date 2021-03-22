2018年底遭中國拘留至今的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）涉間諜罪案件，今天（22日）在北京第二中級人民法院開審，康明凱妻子納吉布拉（Vina Nadjibulla）接受路透社訪問時表示，康明凱與另一名被控間諜罪的加拿大商人斯帕沃（Michael Spavor）都是無辜。分析指2人將會被判罪名成立，但最終可能達成外交協議而獲釋回國。加拿大的外交官今早有前往法院，但被拒絕進入法庭旁聽。

納吉布拉指，康明凱與斯帕沃都是因為政治爭議而受到牽連，認為中方無理拘押兩人，但目前需要將關注點放在確保他們重獲自由。

至於斯帕沃案件上周五在遼寧省丹東市中級人民法院閉門審訊，整個過程不足3小時便完成，包括加拿大、美國及澳洲等多國駐華外交官被拒入內旁聽，法院表示將擇日宣判，對此，加拿大總理杜魯多譴責中國當局的做法完全不可接受。

路透社引述分析指，由於中國法院的定罪率超過99%，相信這兩名加拿大人都將會被定罪，但最終可能達成外交協議，可以獲釋回國。

兩人受審的消息，由加拿大政府在上周於阿拉斯加舉行中美高層官員會談前夕發佈。有美國官員透露，中美外交官員會面中有討論到兩人的案件，美方表示關注外交人員未能到庭旁聽。

康明凱和斯帕沃被捕的時間，發生於華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕後不久，中方多次否認拘捕2名加拿大公民與孟晚舟事件有關。不過，外交部發言人趙立堅曾引述納吉布拉的言論，指加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序，這有利解決2名加拿大公民的問題，令外界視之為一場「人質外交」。

路透社

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