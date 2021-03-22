消費陷阱無處不在！湖北武漢居民王先生近日在外賣平台「餓了麼」點了7個餸，結果發現其中6個餸不是他所選的食店製作，而是外賣員自行到其他店購買，再偽造單據，目的是要吞下30多元人民幣（下同）差價！事件曝光後引發關注，「餓了麼」表示已先行賠錢給客戶，並即時停止該外賣員的服務資格，但因涉事外賣員已「失蹤」，內部調查暫無實質進展。目前，警方和市場監管局已介入調查。

上周五（19日）傍晚5時許，王先生透過「餓了麼」在「靚靚蒸蝦」水廠店點了油燜大蝦、蔥烤龍蝦、涼拌毛豆、靚家鹵藕、乾煽花甲、孜然蝦球、經典涼麵（大）7個餸。手機App顯示他共支付了486元（約579港元），包括菜價466元及跑腿代購費20元，由甘姓外賣員接單。

王先生在一個多小時後，從甘男手中接過7個餸，卻發現大份涼麵份量不足，便直接聯絡靚靚蒸蝦水廠店，並透過微信上傳涼麵圖片給店長林女士，結果對方指涼麵中加了青瓜絲和火腿粒，不是該店出品。至於其他6個餸，除了蔥烤龍蝦外，其餘亦非該店出品。王先生仍不相信，再上傳單據給她看，林女士指單據沒有打印時間，同樣不是該店發出。

內媒20日聯絡上外賣員甘男，他辯稱為了節省時間才到另一間食店購買6個餸，還說：「價格差不多，我最多只要了二三十塊錢。」隨後，他向內媒記者展示另一間店「蝦蟹王」的單據，顯示他支付了349元（約416港元），扣除在靚靚蒸蝦買的蔥烤龍蝦的78元，差價為30多元。至於為何出現假的靚靚蒸蝦水廠店單據？這是個人行為，還是與餐館合謀？甘男未有回答便掛斷電話。

靚靚蒸蝦餐飲管理有限公司負責人蔣先生指，甘男到該店只買一個餸，就是想避開平台查詢送餐路線，否則他沒必要專門跑一趟。蔣先生續指，至於打印出靚靚蒸蝦的假單，這人可能是甘男或是不明餐館的店員。若是店員所為，即背後有「造假一條龍」。當日下午，記者與蔣先生在多條路段尋找「蝦蟹王」，均無果。

王先生已於19日向「餓了麼」平台投訴：「我收到的外賣不是我想點的，說明平台監管有漏洞，『餓了麼』平台不從制度上解決問題，可能還有下一個受害者。」

「餓了麼」公關部門相關負責人22日回應內媒稱，涉事外賣員已失去聯絡，內部調查暫無實質進展。目前，警方和市場監管局已介入調查。該公司隨後表示，已聯絡消費者先行賠付，並安排專人與其溝通後續事宜。針對外賣員甘男可能有的違法違規行為，平台已停止其服務資格，並聯絡商家向相關部門舉報。

上游新聞

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