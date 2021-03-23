台灣去年未有颱風吹襲，加上長期沒有下雨，令到供水緊張，出現56年來最嚴重的旱災。行政院長蘇貞昌表示，目前仍未知旱情將會持續多久，但要不是當局提前部署，「早就已經開始限水」。他除呼籲民眾及用水大戶要節約用水，繼續區域供水、挖掘抗旱水井等，同時亦要加快海水淡化、引用再生水等做法，當局明日舉行水情會議，更會考慮進一步實施抗旱措施。

台灣水利署資料顯示，至今日上午全台21個水庫中，已有17個水庫蓄水率不到50%，更有10個水庫低於20%，其中新竹的寶山第二水庫存量僅有8.9%、台中的德基水庫更只有6%。新竹、苗栗、台中、嘉義、台南共5縣市，水情燈號已亮起警告的「橙燈」，多地已實施減壓供水。水利處亦趁近日冷氣團襲台帶來降雨，趁機在北部主要水庫附近，伺機進行人工增雨。

蘇貞昌今日到立法院接受質詢時指出，政府執政3年多，已為區域供水超前部署，其中將翡翠水庫的水引到新北市，桃園石門水庫的水引到新竹，同時啟動抗旱水井提前挖掘、開發地下河水等，得以紓解現在的旱情，否則以過去的條件，台灣已面臨歷史上最乾旱的一次，早就要限水。

蘇貞昌亦稱：「老天爺是不是會下雨，這個乾旱還要多久，一點把握都沒有。我還是呼籲大家一定要節約用水，尤其請用水大戶提前節約用水。」

旱災中央應變中心最快明日召開水情會議，會上可能決定後續抗旱措施。預料會議暫不會討論分區限水措施，但預計會要求非工業用水大戶的節水率，從11%提升至20％，實施範圍亦會從新竹、苗栗、台中等地擴大至其他縣市，公營游泳池也可能率先暫時停水。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》／《中國時報》

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