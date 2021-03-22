隨着北京不斷加強對外國媒體和記者的限制，到中國實地採訪報道越來越難。兩名曾跑中國新聞的外媒資深記者向美國之音指：「收集有關中國的訊息，特別是來自中國國內的訊息變得困難不少……部份原因是因為習近平統治下進一步強化的審查制度。」

遠距離觀察 抽象講述

美媒Politico網站擔任中國板塊的編輯主任沃泰姆（David Wertime）及前《紐約時報》記者張大衞（David Barboza）直言，當下，他們目前所在的新聞機構申請獲得前往中國的媒體簽證均非常困難。

「部份原因是因為習近平統治下進一步強化的審查制度，以及社會廣泛地不願意與西方記者和西方機構有交流。」沃泰姆稱，由於沒有駐華記者，只能隔遠距離觀察中國。他也坦言：「離開了太久意味着他有時候會開始抽象地講述中國，對中國的知識儲備得不到更新。」

張大衞所創立的《連線中國》主要報道中國企業在海內外的運作及投資，對《連線中國》而言，報道中國經濟及其對世界的影響是首要任務，但這家媒體也沒有駐華記者。「對報道中國來說，這是最好的時代，也是最壞的時代。」張大衞表示，「有更多可以獲得的訊息，但在當下，這個話題也常激起爭論。」

在特朗普任期內，中美交鋒趨近白熱化，其中一個戰場是媒體戰，中美雙方互相限制或驅逐對方記者。《紐約時報》和《華爾街日報》等幾家大型駐華美媒記者的簽證受影響，減少了美媒駐華記者人數。在此之前，大約有100位美國記者駐華工作。

美國之音