廣州市番禺區化龍鎮明經村的村委會大樓昨早發生一宗「自殺式」炸彈襲擊，有男村民疑因不滿涉及村委會的徵地糾紛，昨早約10時身背爆炸物進入村委會的會議室引爆，造成五死五傷，該村民亦當場死亡。有當地人向本報透露，該村民因不滿村委會在其徵地賠償「做手腳」才以死控訴。

現場片段可見，村委會的二樓會議室經歷爆炸後一片狼藉，樑柱、牆身倒塌、天花板掉落，玻璃碎及雜物等散滿一地，有傷者被壓在瓦礫下生死未卜，牆壁更有疑似血迹。據於村委會附近經營餐廳的黃女士（化名）向本報指，事發時她聽到街外傳來巨響，但以為只是汽車爆胎故沒有理會，直至後來才知道村委會發生爆炸。不過她指出爆炸威力不算大，僅局限在村委會的二樓會議室內，包括其餐廳的周邊商戶沒有被波及，當局接報已立即封鎖現場。

多次上街抗議不果

據黃女士憶述，事發時會議室內正舉行村委會例會，村內不少領導均在現場，據悉包括村委書記、村委副書記、治安隊長等人，不排除事件與明經村徵地爭議有關。她指出，明經村村民與村委會及當地政府的土地糾紛已拉鋸數年，但村民的利益均被貪官所佔。村民為爭取自己權益，過去曾多次拉起橫額上街抗議，但一直不獲當地政府重視，因此她猜測這次事件可能有個別村民選擇鋌而走險有關。另有當地居民向本報指，該村民因發現村委會在其徵地的賠償「做手腳」才出此下策。據悉，明經村目前正進行舊村改造，有關項目由上海升龍集團負責。

據化龍鎮副鎮長向內媒指，疑犯事發時背着爆炸物進入會議室引爆，又指現場「有死有傷」，而明經村黨支部書記周鉅則情况危險。據番禺公安昨晚公佈，59歲的男疑犯昨日上午攜帶「可燃爆物質」到村委會引爆，造成包括疑犯在內的五人當場死亡，另有五人受傷，目前正在醫院接受治療。

事件曝光後，輿論矛頭指向村委會領導在徵地期間涉貪，有網民表示：「中央搞扶貧，不知有多少錢入了貪官的袋」。事實上，村民「自殺式」襲擊村委會在內地偶有發生。2014年5月，安徽金渡村有村民疑因多次申請低保不果，身綁炸藥衝進村委會引爆，造成兩死三傷；2010年1月，河北省涿州市一名村民則就其精神病兄長爭取護理補助費不果，在村委會會議斬傷村委會主任後，再引爆身上的易爆燃料，導致13人被炸傷。

封面新聞/《蘋果》記者