中美上周四及五（18及19日）舉行拜登上台後首場高層會談，結果雙方未能破冰，周一（22日），美國更與歐盟、加拿大及英國先後出手夾擊中國，宣佈就中國侵犯新疆維吾爾人人權實施制裁。遭天下圍堵之際，國務委員兼外長王毅展開頻繁外交活動。在俄羅斯外長拉夫羅夫今日結束訪華行程後，他隨即於明日動身，出訪中東6國。外交部發言人華春瑩今日被問到王毅此行是否試圖組建聯盟時，指中國的外交與美、加、英等國有本質不同，「從來都反對拉幫結派搞小圈子」。

華春瑩今日宣佈王毅將於24至30日應邀對沙地阿拉伯、土耳其、伊朗、阿聯酋及巴林進行正式訪問，並對阿曼進行工作訪問。

她續指，新冠肺炎疫情仍威脅人類生命安全，零和博弈、集團政治衝擊以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。中東地區國家期待同中國加強抗疫和發展合作，深化治國理政交流，樂見中國在地區事務中發揮更大作用。王毅此行體現了中方對發展同中東國家關係的高度重視，展現中方促進中東安全穩定的負責任態度。王毅將同對方深入進行戰略溝通，促進中國構建新發展格局和各國重大發展戰略對接，支持地區國家抗疫和經濟社會恢復發展，推進高質量共建「一帶一路」，探討雙方互利共贏合作。

被問到習近平昨天才和朝鮮勞動黨總書記金正恩互致口信，王毅又將開啟訪問中東6國，中方是否也試圖組建聯盟以擴大中國影響力？華春瑩開口即嘲諷道：「中國的外交與你提到的美、加、英等國有本質不同。中國奉行的是獨立自主的和平外交政策」，主張國家無論大小強弱，都是國際社會的平等一員，有甚麼事情大家一起商量，有甚麼利益大家可一起共享。

華春瑩還指，「我們從來都反對拉幫結派搞小圈子，我們反對零和博弈，反對冷戰思維」，那些拉幫結夥、「搞小圈子」的集團政治，是一種偽多邊主義。「我們主張的是真正的多邊主義，就是國際社會的所有成員，大家一起本着平等的態度，共同參與國際事務和全球治理」，衝突、對抗、分裂從來不是中方的主張。她說，相信那種逆時代歷史潮流而動的拉幫結派搞小圈子的集團政治，是不得人心的。

《人民日報》／央視

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